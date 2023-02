TEAM / STA PER SCOPPIARE LA GRANA DEGLI AUTISTI, CHE CHIEDONO IL RICONOSCIMENTO DEL LIVELLO SUPERIORE

Stanno valutando la possibilità di avviare un’azione legale per il riconoscimento delle mansioni superiori, i tredici autisti della Teramo Ambiente, impegnati nella raccolta differenziata, che da oltre dodici anni svolgono servizio sul territorio. Tutti con la patente C, i tredici autisti ritengono di meritare la retribuzione di livello superiore. Un certo nervosismo, tra gli stessi autisti, sarebbe stato provocato dal trasferimento di due di loro ad un altro incarico, quello di coordinatori, con un aumento di lavoro per gli altri, mentre dal cimitero un altro autista è stato trasferito alla differenziata, dopo aver vinto una causa (con un risarcimento da 8mila euro più il livello superiore) per aver svolto mansioni all' epoca riconducibili proprio ad un livello superiore.