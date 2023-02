POST CARNEVALE/ SEQUESTRO DI OLTRE 80MILA PRODOTTI NON CONFORMI AI PREVISTI STANDARD DI SICUREZZA IN PROVINCIA DI TERAMO

In occasione dei recenti festeggiamenti del carnevale, la Guardia di Finanza di Teramo ha eseguito, nell’ambito

del “Dispositivo operativo per il contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale organizzato”,

specifici controlli su tutto il territorio provinciale con la finalità di intercettare ed eliminare dal mercato merci e/o

prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

Nel corso di tali attività, militari della Compagnia di Giulianova e della Tenenza di Roseto degli Abruzzi, presso

svariate attività commerciali, hanno sottoposto a sequestro amministrativo 84.631 prodotti di varia natura non

conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale, molti dei quali già esposti sugli

scaffali. Fra la merce sequestrata figurano articoli carnevaleschi, in tema con la ricorrenza, oltre a bigiotteria,

articoli monouso per alimenti e accessori per la casa.

La necessaria e tempestiva verifica avviata sui prodotti in parola ha permesso di constatarne la loro difformità

rispetto ai dettami del Codice del Consumo, in quanto risultati privi delle informazioni indispensabili per il

consumatore, quali: la presenza di eventuali sostanze nocive, le precauzioni d’uso, la composizione dei materiali

costitutivi e la loro descrizione in lingua italiana. L’apposizione di tali diciture, lo si ricorda, garantisce

all’acquirente finale la consapevolezza della qualità del prodotto e, soprattutto, il suo utilizzo in piena sicurezza.

I responsabili delle attività commerciali sono stati segnalati alle rispettive Camere di Commercio per le

violazioni riguardanti il Decreto Legislativo n. 206 del 2005 (Codice del Consumo).

L’attività operativa compiuta sottolinea, ancora una volta, il ruolo primario della Guardia di Finanza nella lotta

alla diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza, contribuendo così a garantire una protezione

efficace per i clienti finali.