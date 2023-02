SENTENZA RIGOPIANO, ASSOLTO IL PREFETTO, DUE ANNI E 8 MESI AL SINDACO DI FARINDOLA: CAOS IN AULA: I PARENTI: «VERGOGNA, INGIUSTIZIA E' FATTA»

"La sentenza provoca dolore e

sorpresa, e non possiamo non comprendere i sentimenti dei

familiari delle vittime e dei superstiti. Nello stesso tempo,

abbiamo il dovere come rappresentanti delle Istituzioni di

rispettare la sentenza e di prendere atto della decisione del

Giudice. Naturalmente, per esprimere un giudizio piu' completo e

valutare le eventuali ulteriori azioni che la Regione potra' e

dovra' intraprendere, dobbiamo attendere la pubblicazione delle

motivazioni, che leggeremo e studieremo con la necessaria

attenzione". Cosi' il presidente della Regione Abruzzo, Marco

Marsilio, a proposito della sentenza sulla tragedia dell'Hotel

Rigopiano.

"E' uno schifo, e' un'altra volta

morta l'Italia. Una sentenza del genere e' una vergogna. Vorrei

far passare un minuto delle 62 ore che ho passato la' sotto al

giudice, o un mese di questi sei anni passati a lottare insieme

per poi arrivare a sentirci dire che sono tutti assolti. Alla

fine ce lo dice lui di che cosa sono morti le vittime, forse di

freddo?". Lo ha detto uno degli 11 sopravvissuti alla tragedia

dell'hotel Rigopiano di Farindola, Gianpaolo Matrone, che ha

perso la compagna sotto la valanga di sei anni fa.

"La procura puo' ricorrere in appello,

noi come parti civili possiamo fare solo un appello ai fini

civilistici. Questo discorso non e' possibile farlo ora, ma

dobbiamo attendere il deposito delle motivazioni per capire bene

quali motivi di fatto e di diritto sorreggono sia le condanne ma

anche le assoluzioni". Cosi' l'avvocato Wania Della Vigna,

legale della famiglia di Sara Angelozzi, una delle 29 vittime di

Rigopiano.