PRATI DI TIVO / INCONTRO PROVINCIA GST, D'ANGELO: «AVVIAMO PERCORSO RISOLUTIVO, MA NECESSARIA LA FATTIVA COLLABORAZIONE DI TUTTI I SOCI»

Si è tenuto, in Provincia, l’incontro tra il Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Teramo, Camillo D’Angelo, e il liquidatore della Gran Sasso Teramano, Gabriele Di Natale. Oggetto dell’incontro, al quale hanno preso parte anche il consigliere delegato Mauro Scarpantonio e alcuni tecnici della Provincia, era la situazione degli impianti di risalita dei Prati di Tivo.

Una situazione, come è noto, compromessa dalle scelte operative che non hanno dato i risultati sperati, ma reso ancor più difficile la soluzione del problema.

«Ci attiveremo immediatamente, per avviare tutte le attività che possano portare alla risoluzione deile controversie, schiudendo la porta ad un percorso che possa approdare alla riapertura - commenta il Presidente Camillo D’Angelo - un percorso nel quale, voglio sottolinearlo, sarà fondamentale la fattiva collaborazione di tutti i soci della Gran Sasso Teramano»