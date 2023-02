È UN GIORNALISTA SENESE IL NUOVO PREFETTO DI TERAMO

Senese, 55 anni, contradaiolo della Selva, Fabrizio Stelo è il nuovo Prefetto di Teramo.

Viene da Oristano, dove era stato nominato Prefetto il 16 aprile del 2021 ed è …. un giornalista. Un giornalista vero, che quest’anno festeggerà il trentennale della sua iscrizione all’Ordine, e che dopo la laurea in Scienze politiche, ha anche lavorato come addetto stampa del Comune di Siena, città nella quale ha anche conseguito un master in "Comunicazione e Informazione nelle Pubbliche Amministrazioni". Vanta anche numerose pubblicazioni e partecipazioni a corsi, seminari e master in materia di rapporti con la stampa, comunicazione istituzionale (compresi i Social Network), Protezione Civile, ruolo e competenze del Prefetto

Nato a Siena il 5 agosto del 1968, laureato nell’antica Università senese in Scienze Politiche (110 e lode) è sempre a Siena che inizia la sua carriera prefettizia, nel 1994, entrando in Prefettura come

- Vice Capo di Gabinetto

- Dirigente Area Protezione Civile/Difesa Civile

- Dirigente Area applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo

- Responsabile Ufficio Stampa

- Dirigente Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

- Vice Dirigente Ufficio Elettorale

- Funzionario responsabile del Servizio Anagrafe, Stato Civile, Aire e Toponomastica

Nel 2006 è al Ministero dell'Interno - Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione

- Direzione Centrale Amministrazione del Fondo Edifici di Culto

- Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Nel 2007 Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile

- Ufficio 1°- Gabinetto del Capo Dipartimento

- Direzione Centrale Difesa Civile e Politiche di Protezione Civile

Nel 2010 va alla Prefettura di Bologna

- Dirigente Area Immigrazione

- Presidente supplente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino - Sezione di Bologna

- Rappresentante delle Prefetture dell'Emilia-Romagna nell'ambito della Consulta Regionale per l'Immigrazione presso la Regione Emilia-Romagna

- Presidente della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Loiano;

Nel 2012 torna in Toscana, alla Prefettura di Livorno

- Capo di Gabinetto

- Dirigente Area Ordine e Sicurezza Pubblica

- Dirigente Area Protezione Civile/Difesa Civile

- Sostituto del Vice Prefetto Vicario in ogni caso di sua assenza o impedimento

- Capo Ufficio Stampa

- Dirigente Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

- Presidente della Sottocommissione Elettorale circondariale di Cecina



Un anno dopo si sposta alla Prefettura di Firenze

- Capo di Gabinetto

- Capo Ufficio Stampa

- Presidente della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Firenze

- Segretario della Conferenza regionale dei Prefetti della Toscana

Nel 2018, viene chiamato a Roma, nel Gabinetto del Ministro dell’Interno

- Commissione di sorveglianza sugli archivi del Gabinetto del Ministro (Presidente)

- Servizio di prevenzione e protezione - Responsabile

- Gruppo di lavoro interdipartimentale per il "Censimento permanente delle istituzioni pubbliche"

- Gruppo di lavoro interdipartimentale per l'attuazione dell'art. 14 della legge 124/2015 - "Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche" - " Smart Working "

- Gruppo di lavoro interdipartimentale per l'applicazione del nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati

- Cabina di regia presso il Ministero per la Pubblica Amministrazione - "Patto per la semplificazione" (Triennio 2019 - 2021)

- Referente unico del Ministero dell'Interno nell'ambito del progetto interministeriale presso il MISE "incentivi.gov"

Nel suo curriculum figurano anche:

- Master in "Negoziazione, mediazione e conciliazione" (Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno - Pontificia Università Gregoriana, 2001)

- Corso di formazione avanzata su "L'Amministrazione nel processo decisionale dell'Unione Europea" (Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, 2002)

- XXIX Corso CO.CI.M.-Cooperazione Civile-Militare (Centro Alti Studi per la Difesa, Roma - Motta di Livenza (TV), 2008

È stato anche commissario prefettizio

- Pisa (SubCommissario, 2008)

- Scarperia e San Piero (Commissario, 2014)

- Viareggio (Commissario, 2016)

E' una Prefettura giovane e con un passo diverso quella di Teramo che accoglie un giovane Prefetto che, con la capo di gabinetto anche lei giovane di 37 anni: Luana Strippoli darà, certamente un nuovo e più dinamico impulso al palazzo di Governo.