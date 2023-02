SPORTELLO PER LA POSTA PER CHI NON HA UNA CASA E IL PRONTO INTERVENTO SOCIALE H24. IN PRIMA LINEA COMUNE, ARCI E CARITAS



Un numero verde per un Pronto Intervento Sociale, disponibile H24 e una "stazione di posta" presso la Casa della legalità Piano B di via Molinari per quei cittadini senza fissa dimora a Teramo che sono domiciliati virtualmente in "via del portico" e che adesso potranno invece avere un luogo fisico in cui andare a recuperare la propria corrispondenza. Sono questi i primi interventi concreti del Progetto PRINS illustrati stamani dall'assessore al Sociale, Ilaria De Sanctis, impegnata in questa progettualità in rete con enti, istituzioni ed associazioni del territorio. I due interventi vedranno impegnati direttamente la Caritas e l'Arci, che già da tempo collaborano a livello nazionale in molte iniziative