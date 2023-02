SI FESTEGGIANO I 20 ANNI DEL CONSORZIO TUTELA VINI COLLINE TERAMANE CON DEGUSTAZIONI APERTE AI CITTADINI

Dal 4 al 6 marzo il Consorzio Tutela Vini Colline Teramane organizza la terza edizione de la Nostra anteprima - The cool on the hills" presso la Sala Ipogea e la Pinacoteca Civica di Teramo per scoprire e approfondire il patrimonio vinicolo della provincia.

La nostra anteprima. Tre giorni dedicati al pubblico e agli operatori con degustazione ai banchi di assaggio presso la Pinacoteca Civica, e con tre Masterclass focalizzate sulle denominazioni tutelate dal Consorzio presso la Sala Ipogea di Teramo.

L'evento sarà anticipato da una giornata dedicata alla stampa, giovedi 2 marzo, con un incoming di circa 40 giornalisti specializzati nei settori vino e turismo provenienti da tutta Italia, di alcune delle principali testate nazionali, come Gambero Rosso, Civiltà del Sere,

L'Assaggiatore. Food and Wine Italia, Vinonews24 e molte altre. Degusteranno in mattinata i vini in an-teprima presso la Sala Ipogeo, proseguendo il percorso di approfondimento e l'incontro con i produttori. con un 'Walk Around Tasting' alla Pinacoteca Civica, nel pomeriggio. Lunedì 6 marzo alle 18.30, a conclusione delle giornate de "La Nostra anteprima', la Sala Ipogea ospiterà un Seminario Formativo a cura di Ais Abruzzo, dedicato ai propri soci. per approfondire la tipologia Riserva del Montepulciano d'Abruzzo DOCG con Manuela Cornetti e Leone Cantarini.

120 anni del Consorzio Era il 2003 quando un gruppo di cantine fondatrici, con l'ottenimento della DOCG per il Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane - prima denominazione di ongine controllata e garantita della regione - ha deciso di valorizzare la produzione di questo vino prodotto in 33 comuni interamente compresi nella provincia di Teramo. Un luogo anticamente vocato alla viticoltura e storicamente dedito alla vinificazione delle proprie uve; un terroir incomparabile, circoscritto tra il Mare Adriatico e le catene montuose del Gran Sasso e dei Monti della Laga, che assicura al Montepulciano condizioni ottimali di maturazione e grande qualità e tipicità nel calice. Oggi con oltre 600.000 bottiglie prodotte, mettendo a segno un + 50 % negli ultimi due anni, e 172 ettan vitali, il Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane é esempio di qualità e identità, descrivendo perfettamente, nel bicchiere, le caratteristiche del territorio in cui è prodotto, che cosi delimitato e caratterizzato dalla natura e attraverso la scelta dei produttori di applicare una viticoltura esigente, vinificazioni non sofisticate e una profonda ricerca, regala ai consumatori finezza e eleganza: segni che lo rendono distinto e riconoscibile rispetto al Montepulciano D'Abruzzo DOC.

Commenta Enrico Cerulli Irelli, presidente del Consorzio Colline Teramane: 'In questi 20 anni abbiamo affermato l'esistenza del luogo ..Colline Taverna.", conferendogli quella importanza che hanno alcune zone per le loro regioni: penso alla Valpolicella per il Veneto, alla Franciacorta per la Lombardia. Grazie al lavoro dei viticoltori si é delineato nell'immaginario collettivo degli abitanti e dei visitatori il confine geografico e produttivo delle Colline Teramane: è nata la pasta delle Colline Teramane, II miele delle Colline Teramane. La nostra Anteprima - The Cool or the hills" è realizzata con il contributo del MASAF. del Comune di Teramo e della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia.ln collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier Teramo, Fisar Teramo, FIS Teramo e l'Istituto Superiore Di Poppa-Rozzi di Teramo".