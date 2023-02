MONTORIO / SERVIZI TOLTI AL MO.TE? LA CISL INCONTRA IL SINDACO: "LAVORIAMO PER GARANTIRE TUTTI GLI OPERATORI"

Conto alla rovescia verso l'assemblea del Mo.Te chiamata a decidere cosa rispondere al Comune di Montorio circa la volontà di togliere al Consorzio sia i servizi generali quali verde, manutenzione aree pubbliche, cura dei giochi, arredi ed edifici pubblici, pulizia immobili comunali e custodia dei cimiteri (dal 30 marzo) sia il servizio di igiene urbana (dal 30 giugno 2023). Il presidente Nicola Salini aveva rimesso ogni decisione in capo ai Comuni soci e ora l'assemblea, convocato per la prossima settimana, è chiamata a dirgli cosa rispondere, per pec, alla richiesta di autorizzazione protocollata in due distinte note dal Comune del sindaco Fabio Altitonante. Motivo della richiesta di recedere anticipatamente da entrambe le convenzioni con Mo.Te? La volontà del Comune di gestire in proprio i servizi, in presenza della costituenda ma non meglio ancora precisata società in house. Quel che è agli atti, intanto, è la preoccupazione dei 26 operai (17 per l'igiene urbana e 9 per gli altri servizi generali). Ad horam, pende la spada di Damocle datata 30 marzo, sui 9 dei primi servizi che Montorio intende riprendersi da MoTe. C'è stato un primo incontro tra sindaco, assessore Francesco Ciarrocchi, ufficio tecnico e rappresentanti della CISL, Fabio Benintendi e Alberico Maccioni. Questi ultimi hanno sottolineato la necessità di garantire il completo riassorbimento del personale coinvolto ed il mantenimento delle attuali condizioni contrattuali. “Preso atto dell’intenzione da parte dell’amministrazione comunale di recepire la proposta sindacale, nei prossimi giorni continueremo ad interloquire per individuare le soluzioni più adeguate per la conservazione di tutti i posti di lavoro, alla luce di quelli che saranno gli atti adottati dal comune”, dichiara a Certastampa.it il segretario generale Fabio Benitendi. C'è la volontà politica, ad oggi, della giunta Altitonante messa nera su bianco nella delibera n.226 del 30 dicembre 2022 finalizzata alla riorganizzazione dei servizi (a partire da quello del verde). Nei prossimi giorni sicuramente ci saranno aggiornamenti. E quel che è da rilevare è che resta all'assemblea del Mo.Te, nella seduta convocata per venerdì prossimo, decidere se dare l'ok o meno al Comune di Montorio di riprendersi i servizi, a cominciare appunto dal verde.