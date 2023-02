PREVISIONI PER L'ABRUZZO DI SABATO 25 FEBBRAIO, IN SERATA DEBOLI NEVICATE

Carissimi amici buon pomeriggio e felice fine settimana a tutti voi, nella giornata di sabato le condizioni del tempo inizieranno ad assumere caratteristiche di maggiore instabilità atmosferica su buona parte della penisola, il tutto sarà dovuto all'afflusso di correnti fredde polari, che determineranno condizioni di generale maltempo sulle regioni centro/settentrionali del paese nelle giornate di domenica e lunedì prossimi con il ritorno a condizioni meteorologiche più invernali e perturbate in particolar modo sulle regioni settentrionali della penisola.

Sulla nostra regione nella giornata di sabato il cielo risulterà pressoché coperto da nuvolositá alta e stratiforme, trasportata dalle correnti umide e miti meridionali, dalla serata e notte successiva prime deboli precipitazioni in estensione dalle aree occidentali dell'Aquilano e della Marsica, occasione per locali sconfinamenti di precipitazioni a carattere sparso sul lato orientale della regione, deboli nevicate in serata e nottata su domenica sull'Appennino abruzzese oltre i 1900/2000mt di quota.

Le temperature risulteranno ancora molto miti nella giornata di domani, prima di una moderata flessione che avverrà dalla giornata di domenica ed a inizio nuova settimana.

I valori della notte saranno compresi fra 2/9°C e le massime fra 12/17°C, la ventilazione risulterà moderata da S/SW con locali raffiche più intense a ridosso dei rilievi montuosi.

Per oggi è tutto vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO