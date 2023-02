TENTATO SCIPPO A TERAMO, DONNA 66ENNE REAGISCE E METTE IN FUGA IL LADRO

Tentato scippo a Teramo, ma la vittima, una signora di sessantasei anni, reagisce e riesce ad evitare che il colpo vada a segno. E' successo intorno alle 11, non in centro storico, ma in una strada di accesso al centro storico. La donna, abituata ad andare a piedi, stava scendendo da un quartiere collinare, quando è stata avvicinata da una persona che, in sella ad un grosso scooter, ha cercato di strapparle la borsetta. La donna, però. ha immediatamente reagito, cercando di non cadere e opponendo resistenza, tanto che lo scippatore ha dovuto rinunciare e darsi alla fuga.