I LETTORI CI SCRIVONO / DOVE SONO FINITI I POSACENERE DI CORSO SAN GIORGIO?



Vi segnalo che dopo il tombino di via Irelli, continuano le scomparse di metallo in città. Dal Corso San Giorgio sono scomparsi tutti i posacenere, sistemati sulle aperture delle strutture in corten che arredano il salotto cittadino. Non ce n'è neanche uno, e i fumatori hanno trasformato in posacenere il bordo, con lo spettacolo che vi mostro.