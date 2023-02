LA TRAGEDIA DI CAPRAFICO/ UNA COMUNITA' ADDOLORATA HA DATO L'ULTIMO SALUTO A DINO TRIGNANI

Castilenti si è fermata oggi per i funerali di Dino Trignani, l’operaio di 62 anni morto nell’esplosione nella fabbrica di petardi a Caprafico. Il sindaco ha indetto in concomitanza con i funerali il lutto cittadino. Come si legge nell'ordinanza anche bandiera a mezz'asta in Municipio dove Trignani era stato consigliere comunale. Comunità commossa oggi alla presenza dell'amministrazione comunale che si è stretta attorno ai fratelli di Trignani: Nicola, Marina e Liliana nella chiesa di Santa Vittoria.