SANITA'/ L'UGL DENUNCIA: «C'E' TROPPA CARENZA DI ORGANICI»

Il Segretario della Ugl Salute Teramo, Stefano Matteucci, torna a distanza di poco tempo, a far sentire la sua voce sulla carenza degli organici “Quanto è stato fatto fino ad oggi non è soddisfacente – dice il sindacalista - anche in vista dell’ormai avviato piano regionale per l’abbattimento delle liste di attesa. Il processo delle stabilizzazioni è verso la conclusione del suo iter. Bisogna ora impegnarsi a fondo per arrivare al più presto allo scorrimento della graduatoria per gli oss e alla agognata immissione in ruolo per gli infermieri rispettando l’accordo regionale del rapporto 1:1 raggiunto precedentemente dalle OO.SS. su proposta della UGL Abruzzo ed accolta in modo favorevole dall’assessore Regionale Dottoressa Nicoletta Verì. Sottolineiamo inoltre come gli incontri istituzionali che ha avuto recentemente il nostro Segretario Nazionale Gianluca Giuliano possono contribuire a gettare basi solide per rifondare un SSN che sia garanzia di uguali cure ed erogazioni di servizi tutta Italia. Infine, dal punto di vista delle relazioni sindacali, apprezziamo la fattiva collaborazione con tutta la Rsu per rivedere regolamenti aziendali anche in applicazione del nuovo CCNL salute” conclude Matteucci.