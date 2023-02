LA SIRENA DI TORTORETO SI VESTE D’AZZURRO PER CELEBRARE LA CORSA DEI DUE MARI

Azzurro. Come il cielo. Come quello che per Kandinsky “…tanto più fortemente richiama l’uomo verso l’infinito”. Come quello del “…quasi quasi prendo il treno”. Come quello che per Cezanne “…fa vibrare gli altri colori”. Come quello cantato da Rino Gaetano. Come la maglia che ci rappresenta tutti. Come quello che per Jonson esprime verità. Come il mare. Come il Tirreno. Come l’Adriatico. Come la Tirreno - Adriatico. Come la Sirena di Tortoreto, che si è illuminata di Azzurro, proprio in attesa del passaggio della Tirreno Adriatico.

Ieri sera, la fontana che schiude il lungomare ha vestito colori nuovi, in una suggestione emozionale, per festeggiare insieme a tutta Tortoreto l'imminente arrivo della gara dei due mari. L’appuntamento è per il 9 marzo, traguardo della Tappa 4, in un tripudio … d’azzurro.





Photo: Vincenzo De Santis