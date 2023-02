CHIUSA LA STRADA TRA SARDINARA E VILLA VOMANO, SI E' APERTA UNA GRANDE BUCA



Chiusa la strada che sale da Villa Vomano a Sardinara: si è aperta una voragine. La Polizia ha immediatamente bloccato la circolazione stradale e gli operai della Provincia si sono già messi al lavoro per risolvere il problema, ma la cosa ha creato un evidente disagio. Non si sa, la momento, quando la strada potrà essere riaperta



IN AGGIORNAMENTO