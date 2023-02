TROVATO MORTO DALLA MOGLIE IN GIARDINO, APERTA UN'INCHIESTA

L'ha trovato morto la moglie in giardino. Mauro Valerii, 64 anni di Nereto, stanotte si era alzato dal letto, ma la mopglie se nè accorta solo alle 8,30 quando svegliandosi non lo ha visto accanto a sè. E' scesa in giardino, nella loro abitazione in via Capodivalle, e l'ah trovato riverso sul terreno. Senza vita. Sarà l'autopsia a chiarire se il pensionato sia stato ucciso da un arresto cardiocircolatorio o da altre cause, visto anche il trauma riscontrato al volto dai sanitari del 118, dai carabinieri e dal dottor Rosati intervenuto sul posto con il dottor Sciarra. La salma dell'uomo è stata portato al Mazzini. E' stata aperta un'inchiesta.