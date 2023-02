PREVISIONI PER L'ABRUZZO DI DOMENICA 26 FEBBRAIO, IN SERATA LA DISCESA ARTICA

Buon pomeriggio carissimi amici, la giornata di domenica vedrà l'ingresso sulla Penisola della discesa artica che farà sentire maggiormente i suoi effetti sulle regioni centro/settentrionali del paese, decretando la fine del periodo secco e stabile perdurato per molti giorni, torneranno così le precipitazioni in particolar modo sulle regioni centro/settentrionali "assetate" dopo un mese di febbraio particolarmente siccitoso.

Analizzando la sinottica di domani, notiamo un doppio minimo depressionario che dalla tarda mattinata di domenica si andranno a posizionare a largo della Corsica e Sardegna ed il secondo a ridosso della Toscana, ciò determinerà di conseguenza la discesa di correnti di estrazione artico/continentale che apporteranno una fase di forte instabilità del tempo con piogge e nevicate che dal pomeriggio/sera potranno presentarsi sino in pianura in special modo sulle zone alpine ed in generale sul Piemonte, nevicate a zone collinari sui 300/400mt di quota in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Umbria e Marche centro settentrionali.

Sulla nostra regione i cieli risulteranno coperti sin dal mattino, dal pomeriggio/sera possibili piogge in particolar modo sull' Aquilano/Marsica e Teramano con quota neve inizialmente 1500/1600mt di altezza, in calo sino agli 800/900metri di quota fra sera e notte successiva.

Le temperature sono previste in generale diminuzione dalla seconda parte del giorno, la ventilazione risulterà moderata meridionale al mattino, tendente a rinforzare da N/NE dal pomeriggio/sera.

Per oggi è tutto vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO