RAPINA ALLA SALA SCOMMESSE "THE PALACE" DI VIA PO: BANDITO SOLITARIO PORTA VIA NOVEMILA EURO, L'INCASSO DELLA GIORNATA

Rapina nella sala scommesse The Palace di via Po a Teramo. Un bandito armato di coltello è entrato nel locale appena dopo la chiusura, ha bloccato il dipendente dell'agenzia appena uscito e dopo averlo fatto cadere a terra e minacciato con il coltello, forse un taglierino, si è impossessato di una busta con i soldi con dentro novemila euro. Poi è fuggito facendo perdere le sue tracce. Inutile l'intervento dei carabinieri. Ora i militari stanno guardando le immagini delle telecamere ma "l'opera " non sarà facile visto che il bandito solitario aveva il volto coperto. Gli investigatori pensano anche l'uomo possa avere avuto un complice fuori ad attenderlo con una macchina per poi fuggire aiutato dal buio esterno.

Non è la prima volta che i ladri prendono di mira questo local, nell'agosto del 2018 ne fu messa a segno un'altra. In questo caso ad intervenire fu la Polizia e dei soldi neppure l'ombra così come del bandito. Anche in questo caso la rapina fu fatta a fine giornata ma l'incasso fu solo di mille euro.