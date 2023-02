LADRI PREGIUDICATI SI AGGIRAVANO PER TERAMO, SENZA RIUSCIRE A SPIEGARE PERCHE': IN ARRIVO IL FOGLIO DI VIA PER TRE ANNI

I Carabinieri della Compagnia di Teramo hanno intensificato i controlli del territorio al fine di prevenire e reprimere i reati in genere ma in particolare quelli contro il patrimonio. Il territorio è stato setacciato al fine di rilevare la presenza di persone sospette. La finalità principale del servizio è stata di tipo preventiva infatti sono stati: controllati oltre 60 mezzi; identificate circa 100 persone; ispezionati vari esercizi pubblici e commerciali; controllati diversi soggetti posti agli arresti domiciliari.

Sono stati vigilati parchi, giardini pubblici e i ritrovi abituali di giovani.Nel corso del servizio sono stati identificati due soggetti gravati da vari precedenti per furti in abitazione la cui presenza a Teramo non era riconducibile né a motivi lavorativi né tantomeno a legami affettivi, gli stessi non hanno saputo giustificare la loro presenza in città e pertanto sono in corso accertamenti al fine di proporre il “Foglio di Via Obbligatorio” per la città di Teramo con divieto di fare ritorno per anni 3. Inoltre sono stati segnalati, alla Prefettura di Teramo, quali assuntori di stupefacenti due giovani bloccati mentre consumavano sostanze psicotrope.