AL SUPERMERCATO RUBA PORTAFOGLI DI UNA CLIENTE, MENTRE ALLA CASSA RIEMPIE LE BUSTE

Denunciata una donna per furto: mentre si trovava a pagare alla cassa di un supermercato cittadino, si appropriava del portafogli, di una precedente cliente, che nel mentre metteva la spesa nel sacchetto lo aveva lasciato incustodito nel banco della cassa. I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno provveduto al controllo, in una zona periferica della città di Teramo, ricca di abitazioni isolate, di due soggetti che si aggiravano con fare sospetto. A seguito del controllo a carico dei due, abitanti in un comune della provincia, è emerso che: uno era agli arresti domiciliari mentre l’atro non poteva trovarsi a Teramo in quanto sul suo conto gravava il foglio di via obbligatorio e pertanto per tre anni non poteva mettere piede in città. Di conseguenza i Carabinieri hanno denunciato il primo per evasione - riportandolo agli arresti domiciliari - e il secondo per non aver osservato le prescrizioni imposte dal foglio di via.