DURANTE IL CONCERTO DI MAX PEZZALI AGGREDI' UN VOLONTARIO DELLA CROCE BIANCA, IDENTIFICATO E DENUNCIATO

Denunciato per lesioni, l'uomo che, durante il concerto di Max Pezzali, aggredì un volontario della Croce Bianca. E' stato identificato quale autore dell’aggressione per futili motivi. Il soccorritore era stato spintonato era caduto a terra riportando lesioni giudicati guaribili in giorni 8.