I RAGAZZI DI RURABILANDIA E DEL CASTORANI IN DISCOTECA

È stata una serata ricca di emozioni, attesa con entusiasmo e vissuta con grande gioia, ma anche con senso di responsabilità. Quello del 25 febbraio 2023, per i ragazzi con diversità che frequentano il centro diurno Rurabilandia di Atri e per i ragazzi ospiti dell’Istituto Castorani di Giulianova, realtà gestite dalla Asp n.2 di Teramo, non è stato un sabato qualunque. Si sono ritrovati tutti alle 21 per una pizza e subito dopo, muovendosi con il pulmino messo a disposizione della Asp, unitamente ad alcuni responsabili, hanno vissuto una serata in discoteca grazie alla collaborazione stipulata con il club Pin Up di Mosciano Sant’Angelo. Una occasione preziosa per andare incontro alle esigenze dei ragazzi, alla loro voglia di divertirsi e stare insieme.

“Siamo molto felici di aver organizzato questa serata – commenta la Presidente della ASP2, Giulia Palestini – nelle nostre strutture cerchiamo di garantire ai ragazzi una vita serena non solo sotto il profilo delle attività proposte e degli aspetti materiali, ma anche dal punto di vista morale, adattando le iniziative alle loro fasce d’età. Questa serata in discoteca ha fatto molto bene al loro umore, si sono dimostrati tutti molto riconoscenti e consapevoli. Ringrazio i nostri collaboratori per essere stati presenti e i referenti della discoteca Pin Up per la disponibilità e sensibilità dimostrata”.