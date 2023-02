SAN BERARDO VA DAL PAPA, IL 17 GIUGNO FRANCESCO BENEDIRÀ L’URNA DEL PATRONO DI TERAMO

Sarà Papa Francesco a benedire l’urna di San Berardo, consegnando alla storia l’Anno Berardiano, sabato 17 giugno a San Pietro. La Diocesi di Teramo - Atri, guidata dal vescovo Lorenzo Leuzzi, sarà infatti accolta in udienza dal Santo Padre e porterà le reliquie del Santo patrono di Teramo. Per l’occasione, saranno organizzati pullman che partiranno per il Vaticano, e in tutte le parrocchie si stanno attivando le organizzazioni per raccogliere le prenotazioni.