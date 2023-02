AVEVA ORIGINI TERAMANE LA RICCA 80ENNE UCCISA DA UN PIATTO DI SPAGHETTI. IL GIALLO DELL'EREDITA'

Aveva origini teramane Maria Basso, l’80enne “uccisa” in Sicilia da un piatto di spaghetti. La madre della donna, infatti, era di Garrano e proprio a Garrano c’era una casa rimasta a lungo di proprietà della stessa Maria Basso, nella quale ha vissuto a lungo una zia, prima di essere rilevata da un altro ramo della famiglia. Quella di Maria Basso è una vicenda dai molti lati oscuri, la donna infatti viveva a Bassano del Grappa, dopo aver girato mezzo mondo per lavoro. Assunta al Ministero degli Esteri, aveva lavorato a Teheran, in Iran, da dove era fuggita dopo la rivoluzione khomeinista, e poi in Australia e in America. Non era sposata e non aveva figli, da qualche anno era ospite di una casa di riposo sull’Altopiano di Asiago. E’ morta, però, in un’altra casa di riposo, a Catania, dove era stata trasferita da una lontana parente siciliana, ma anche lei di origini teramane, di Piano della Lente per la precisione. E proprio a Catania, Maria Basso avrebbe cambiato il suo testamento e il patrimonio, circa 500 mila euro, che era stato destinato 15 anni fa a un istituto salesiano di Milano sarebbe destinato adesso ad altri che si scopriranno solo quando il testamento verrà aperto. Su tutta la vicenda è stata aperta un’inchiesta, visto che ad ucciderla sarebbero stati gli spaghetti offerti dai siciliani, che le sono finiti nei polmoni, un’eventualità prevedibile dal momento che lei che mangiava solo omogeneizzati a causa di una grave patologia, che non sarebbe stata letale se non avesse ingerito alimenti “pericolosi” come appunto gli speghetti.