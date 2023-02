OGGI A ROSETO “CICCIONE” IL LIBRO DI ANTONIO D’AMORE CONTRO IL BULLISMO



Oggi, lunedì 27 febbraio, alle ore 10,30 al Palazzo del Mare di Roseto degli Abruzzi si svolgerà la giornata regionale contro il bullismo nell’ambito del progetto educativo regionale “Abruzzo contro il bullismo” che, nei mesi di febbraio e marzo 2023, coinvolgerà in Abruzzo oltre 40 istituti scolastici, tra i quali l’Istituto Comprensivo Roseto 1 e l’Istituto Comprensivo Roseto 2. Scuole rosetane da sempre in prima linea nella lotta contro ogni forma violenza, fisica e verbale, e che parteciperanno all'evento attraverso la presenza di alcune delegazioni di studenti.

Sarà presentato il libro “Ciccione” del giornalista teramano Antonio D’Amore, vincitore del Premio Letterario Siena 2017. A tratti spassoso e divertente, a tratti amaro e graffiante, "Ciccione" è il diario fedele, sincero e senza mediazioni di una vita oversize. Con il piglio del cronista e la penna del narratore, l'autore racconta di diete e trasgressioni, di traguardi e frustrazioni, di successi e delusioni, di giornalismo e di ambizioni, di politici e di intrallazzoni, di sesso e di seduzioni, ma tutto e sempre in un'ottica XXXL. Un libro che è, anche, lo spaccato impietoso delle grandi ipocrisie di una società "magra", nella quale se sei ciccione, tutti si sentono in dovere di dirtelo . Un libro, insomma, perfetto per raccontare in chiave ironica alcuni aspetti del bullismo che spazia tra il serio e gli aspetti ironici di una vita in sovrappeso e che ha regalato al giornalismo abruzzese un talento dalla penna pungente, un cronista come pochi, un menestrello cantastorie di spezzoni di quotidianità.

L’evento per la prevenzione del Bullismo e del cyberbullismo e per il contrasto alla violenza tra i giovani, che la cronaca evidenzia in costante aumento, è organizzato dell’Assessorato al sociale della Regione Abruzzo in collaborazione con la A.P.S. “Società Civile” e “Premio Nazionale Paolo Borsellino con il patrocinio del Comune di Roseto, e vedrà gli interventi dell’assessore regionale Pietro Quaresimale, del Sindaco Mario Nugnes, della presidente del consiglio comunale, Gabriella Recchiuti e della Psicologa, Simona Colaiuda, e sarà caratterizzato da alcune letture tratte dal brano “Odio gli indifferenti”, a cura di Francesca Martinelli.