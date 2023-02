MUORE CONOSCIUTISSIMA INFERMIERA DEL MAZZINI: AVEVA SOLO 29 ANNI

E' straziante l'addio che tutta la comunità di Campli si appresta a dare alla "sua" Marzia, la stimatissima quanto giovanissima infermiera dell'Ospedale Mazzini di Teramo, vinta da una tremenda malattia a soli 29 anni. Marzia Di Pietro è venuta a mancare nella giornata di oggi, dopo aver lottato per diverso tempo contro un brutto male che l'ha strappata via troppo troppo presto all'affetto di mamma Annamaria, papà Raffaele e sua sorella Martina. Marzia era una validissima infermiera della Asl di Teramo, operativa presso la sala operatoria del dipartimento di Cardiologia. "Hai lottato tanto cara Marzia, riposa ora tra gli angeli" le dedica una collega, unendosi al coro di dolore e condiglianze di tutta la grande famiglia della Asl di Teramo. A ricordarne il sorriso e la voglia di vivere, i colleghi del Mazzini increduli mai come oggi. L'ultimo saluto a Marzia Di Pietro ci sarà martedì 28 febbraio, alle ore 10, presso la chiesa dell'Annunziata in Molviano.