IL CORROSIVO / GLI ANNUNCI DI …”SCORTESIA” DELLA NEXIVE

Parliamone. Sì, parliamone… degli avvisi di cortesia della Nexive. Come? Cosa è la Nexive? È un'azienda italiana del settore delle spedizioni postali e commercio elettronico, con sede a Milano, che fa parte del Gruppo Poste Italiane (Da Wikipedia CEO: Luciano Traja (apr 2018), Fondatore: TNT, Fondazione: 1998, Milano, Dipendenti: 1295 (2016), Fatturato: 198,89 milioni di € (2016), Gruppo: Poste Italiane, Sede principale: Milano). ,

La Nexive distribuisce “avvisi di cortesia”. Cioè? Avvisi in cui ti dicono “cortesemente” che hanno tentato di recapitarti una raccomandata, ma tu non c’eri, loro hanno suonato e tu non hai sentito suonare e loro hanno lasciato l’avviso. La raccomandata devi andare a prendertela tu dove dicono loro e negli orari in cui dicono loro, cioè quando loro ci stanno. Tu non puoi passare e lasciare un avviso dicendo che sei passato. Nell’avviso scrivono che puoi telefonare ad un numero che dicono loro, chiedendo un altro invio, ma - provare per credere - se chiami nessuno risponde e tu non puoi avvisare che hai chiamato.

Che fanno gli operatori della Nexive? Diciamo prima quello che dovrebbero fare: Dovrebbero passare a casa tua, suonare, magari anche due volte perché il postino suona sempre due volte, e, visto che tu non rispondi, compilare l’avviso di cortesia e lasciartelo nella cassetta delle poste. Diciamo che non lo fanno. Che fanno? Ho la netta sensazione che la mattina, quando i distributori ricevono le raccomandate da consegnare, prendono il loro blocchetto di “avvisi cortesia”, li compilano e poi zitti zitti, quacchi quacchi, forse perfino attenti a non farsi vedere, fanno il giro e depositano alla chetichella i loro “avvisi di cortesia, che sono tutt’altro che cortesi, in quanto poi devi andare tu nell’ufficio indicato a prenderti la raccomandata. Bel servizio, madama la marchesa! Non perdono tempo loro, ci vuole troppo tempo a consegnare le raccomandante, a suonare, aspettare che uno esca o scenda, prenda la raccomandata e firmi la ricevuta. Non hanno tempo da perdere loro, quelli della Nexive. Quanto tempo si risparmia a fare il giro limitandosi a depositare nelle cassette gli avvisi di cortesia? Vuoi mettere? Quanto percepiscono di stipendio questi distributori della Nexive? Se lo guadagnano? Se lo meritano? E quanto guadagna la Nexive per questo servizio? E sa cosa fanno i loro dipendenti? Hanno fatto mai un controllo? Si sono mai accorti di questo “curioso” costume che consiste tra l’altro nel dire una bugia, perché scrivono di un “tentato recapito” forse in realtà mai tentato?

Diciamo che si tratta di un servizio scandaloso, sul quale forse si potrebbe avviare anche qualche iniziativa legale.

Sul loro sito si legge addirittura: Avviso! Informiamo i nostri clienti che i canali di assistenza Nexive non sono più attivi dal 1° luglio 2022. Pertanto a partire da tale data invitiamo a contattare il Servizio Clienti di Poste Italiane, consultando sezione Assistenza Mittente o la sezione Assistenza Destinatario.

Elso Simone Serpentini