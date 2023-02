I LETTORI CI SCRIVONO / "SALA POLIFUNZIONALE GELIDA E GLI STUDENTI SCAPPANO..."

"Voglio andare via, escono dalla sala e salgono su perchè letteralmente si gela". E' una fonte che chiede di poter mantenere l'anonimato a denunciare quanto sta accadendo presso la sala polifuzionale di via Comi, dove si sono ritrovate decine e decine di studenti degli Istituti scolastici superiori teramani per un incontro promosso dall'Ufficio scolastico regionale in collaborazione con la Diocesi, nell'ambito dei festeggiamenti del nono centeneraio dalla morte di San Berardo. "Nonostante avessimo organizzato per tempo questo incontro e comunicato data e ora, abbiamo trovato la sala completamente al freddo. Quando siamo andati ad accendere i condizionatori predisposti, usciva aria gelida e quindi li abbiamo dovuti spegnere. Invano, per altro, abbiamo provato a contattare gli uffici della Provincia. Nessuna risposta, da stamattina..." prosegue la signora. Chi può ripristinare il riscaldamento in via Comi?

