INCIDENTE IN GALLERIA TRA PESCARA E PINETO, 4 KM DI CODA SULL'A14

Tanta paura, nessun ferito ma una coda lunga ben 4 km: questo il bilancio dell'incidente avvenuto in Autostrada, con chiusura della stessa per un'ora e auto in coda per 4 km in direzione Ancona. L'incidente è avvenuto nella galleria Pianacce tra Pescara nord e Pineto, tra un furgone ed un mezzo pesante. Fortunatamente non si sono registrato feriti. L'incidente si è verificato all’interno della galleria, in corrispondenza della quale è installato un cantiere che prevede una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta. Per i rilievi del caso sono intervenuti in loco i soccorsi meccanici, gli agenti della polizia stradale ed il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Dopo la chiusura per un'ora, l'autostrada è stata riaperta ed il traffico è tornato a transitare su una corsia