ACCADEMIA DELLA FOTOGRAFIA DEL CORRIERE SERA, DIEGO POMANTI DOMANI IN EDICOLA CON IL VOLUME "OGGETTI E DESIGN"

Domani, martedì 28 febbraio, uscirà in edicola il volume n.28 della collana Accademia di Fotografia, dal titolo Oggetti e Design, in allegato ai quotidiani Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport. Tra i grandi maestri della fotografia che hanno lavorato per il design c’è anche l’abruzzese Diego Pomanti, docente Nikon School. Il libro, dopo una introduzione teorica al design, una breve storia del design in Italia, un focus sui maestri della fotografia del design, analizza sul campo il lavoro del maestro Diego Pomanti. Sedici fotografie studiate nella loro progettualità, secondo precise direttive espressive, comunicative e narrative. Un grande riconoscimento per il maestro che ha il sapore della riconferma. Nel 2021, infatti, i suoi lavori erano stati selezionati e pubblicati nel testo Still Life della collana Master di Fotografia di Nikon School, distribuiti sempre in allegato ai quotidiani Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport. Pomanti racconta il dietro le quinte, i segreti per uno scatto perfetto, dalla richiesta del cliente alla ricerca della luce perfetta, passando attraverso tutte le fasi di lavorazione per ottenere un’immagine iconica. L’immagine di copertina dell’opera è firmata Diego Pomanti, scelta editoriale che conferma la stima e l’apprezzamento del lavoro del grande maestro.

Un altro talento della fotografia abruzzese è presente nella pubblicazione. La sezione “lettura del portfolio” è dedicata a Giorgia De Dominicis, fotografa di Civitella del Tronto, allieva di Pomanti. La critica Benedetta Donato prende in esame venti foto che definisce “un portfolio professionale che può essere considerato un esempio di come sia possibile presentare il proprio lavoro in maniera efficace” grazie ad immagini pulite e di grande impatto che hanno la capacità di “andare dentro gli oggetti” e di riportarli con raffinata semplicità.

Diego Pomanti - Mancato architetto per amore della fotografia pubblicitaria. Da più di quarant’anni genera immagini che uniscono creatività e tecnica a precisione e attenzione per il dettaglio, qualità imprescindibili per essere partner affidabile di Studi Grafici, Agenzie di Comunicazione e Aziende. Le immagini che crea spaziano dalla fotografia industriale alla moda e allo still-life senza fare distinzioni, la fotografia non fa distinzioni di genere. L’avvento del digitale ha reso tutto più semplice, è vero, ma oggi più di ieri è importante avere chiaro l’obiettivo e possedere capacità ed esperienza per centrarlo. Mantenersi sempre aggiornati è ormai vitale per chi lavora nell’immagine. La sua curiosità e la continua voglia di crescita professionale lo hanno portato a essere socio fondatore del Fondo Internazionale Orvieto Fotografia e a intraprendere anche una intensa attività didattica, sia per amatori che per professionisti. Master Nikon School, ha conseguito i prestigiosi riconoscimenti QIP