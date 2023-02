PREVISIONI PER L'ABRUZZO DI MARTEDI 28 FEBBRAIO, IN SERATA PIOGGIA E NEVE

Carissimi amici ben ritrovati con le previsioni del tempo sulla nostra regione.

L'impianto sinottico sul mediterraneo continua a mostrare una certa instabilità atmosferica a causa di una profonda depressione mediterranea che apporterà una nuova fase di maltempo sulle nostre regioni centro/meridionali a partire dalla tarda serata di domani e per buona parte della giornata di mercoledì 1 marzo.

Nel dettaglio la giornata di martedì al mattino sulla nostra regione trascorrerà all'insegna di una generale variabilità atmosferica che potrà dare luogo ad isolate e brevi precipitazioni, il cielo risulterà nuvoloso o coperto su tutto il territorio regionale, occasionali e brevi schiarite durante le ore centrali del giorno.

Dalla serata e notte successiva, progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche a causa dell'approfondimento del minimo di bassa pressione che si andrà a posizionare sulla Sardegna e che produrrà le prime piogge in intensificazione dalla nottata successiva su tutto il territorio regionale con maggiore coinvolgimento dei settori orientali adriatici.

Nevicate che risulteranno abbondanti durante la notte su mercoledì sui rilievi oltre i 1000mt di quota.

Le temperature nella giornata di domani sono previste stazionarie sui valori odierni, le termiche del primo mattino saranno comprese fra -1/5°C, i termometri del giorno si attesteranno fra i 2/8°C, la ventilazione risulterà debole o moderata orientale.

A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO