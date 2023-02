ESCLUSIONE DAL PIANO DI INTERVENTO SUL VERDE E LA PROMESSA DI RIPIANTUMAZIONE SU VIALE VOLTURNO MANDA SU TUTTE LE FURIE MONTICELLI

Niente manutenzione del patrimonio verde per la frazione Scerne. La notizia dell’esclusione dal piano d’intervento sul verde (deliberato in giunta lo scorso 26 gennaio) della frazione e la promessa ripiantumazione di Viale Volturno manda su tutte le furie l’opposizione e nello specifico l’ex sindaco Luciano Monticelli. L’atto, infatti, specifica “di dare atto che le somme previste per l’intervento relativa all’area 3 (Via Volturno) vengono accantonate nel quadro economico del progetto e verranno utilizzate, previa approvazione del progetto esecutivo, a seguito di avvio di una nuova procedura”. “La delibera dell’aprile del 2021 è stata rimodulata!” tuona Monticelli “Sono passati circa 2 anni, nel quale i cittadini di Pineto hanno pagato il mutuo contratto con la cassa depositi e prestiti di 100 mila euro, ma nulla è stato ancora fatto. Due anni persi dietro le follie di questa amministrazione, che volevano abbattere 80 pini in viale Volturno senza nemmeno avere un progetto di ripiantumazione: ciò è riportato chiaramente nella delibera dove si legge in modo inequivocabile che le somme previste per l'intervento 3 ( Via Volturno) vengono accantonate nel quadro economico e verranno utilizzate, previa autorizzazione del progetto esecutivo, a seguito di avvio della nuova procedura richiesta dalla soprintendenza archeologica e dell'acquisizione del relativo nulla-osta. Quindi volevano abbattere gli 80 pini del viale senza un minimo parere tecnico! Hanno preso un mutuo di 100 mila euro: è una follia prendere un mutuo per abbattere degli alberi prima di avere il progetto esecutivo. Ma quale relazione gli diceva di abbatterli? Questo è un modo di amministrare contro le regole, senza capacità di ascolto, senza un minimo di conoscenza tecnico amministrativo”. La cosa sconvolgente di tutto questo, come ribatte l’ex sindaco, è che Viale Volturno rimarrà così perché non hanno una minima idea progettuale.

MAURO DI CONCETTO