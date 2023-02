NESSUN GIALLO, E' MORTO PER UN INFARTO MAURO VALERII RITROVATO DALLA MOGLIE NEL GIARDINO DI CASA

E' morto per un infarto Mauro Valerii, 64 anni di Nereto ritrovato senza vita, sabato mattina, dalla moglie nel giardino di casa. Lo ha stabilito l'esame autoptico eseguito nel pomeriggio dal dottor Giuseppe Sciarra. Dunque morte naturale.

Mauro Valerii si era alzato di notte dal letto dopo aver sentito il canale abbaiare ed una volta in giardino ha avuto un infarto che non gli ha lasciato scampo. La moglie si è accorta del fatto solo la mattina quando, verso le 8,30 non ha visto accanto a sè il marito ed ha iniziato a cercarlo. E' scesa in giardino, nella loro abitazione in via Capo di Valle, e l'ha trovato riverso sul terreno. Senza vita. Per anni aveva lavorato alla fabbrica di abbigliamento Men's Club al bivio di Sant'Omero. Lascia la moglie Maria, i figli Andrea e Francesca. Domani i funerali.