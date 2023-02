E' MORTO PER LE FERITE RIPORTATE NELL'INVESTIMENTO GUGLIELMO GINEVRO EX IMPIEGATO ALL'ANAGRAFE DI ROSETO

È morto per le ferite riportate nell'investimento, dopo sessantanove giorni. Guglielmo Ginevro, ottantenne conosciutissimo storico impiegato dell’ufficio anagrafe del Comune di Roseto era stato investito proprio a Roseto, sulle strisce pedonali, vicino al Palamaggetti, da una Fiat Tipo, il 13 dicembre mentre attraversava la strada. Portato subito in ospedale, ha lottato tra la vita e la morte per oltre due mesi, e qualche settimana fa sembrava che le sue condizioni stessero migliorando, invece si è spento. Oggi l'esame autoptico al Mazzini di Teramo. La scomparsa di Guglielmo Ginevro ha destato commozione in città, molti hanno voluto testimoniare la loro partecipazione, affidando ai social il loro cordoglio. Comunista militante negli anni ‘70, fu anche segretario di una sezione del PCI. Nel 2016 era stato tra i promotori delle liste civiche di Centrosinistra animate anche da Rosaria Ciancaione. Domani si svolgeranno i funerali.