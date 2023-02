QUATTROMILA METRI QUADRI DI MCDONALD'S A TERAMO, FIRMATO IL PROTOCOLLO: PRESTO IL VIA AI LAVORI

Quattromila metri quadrati di Mc Donald’s. Così sarà, compresa l’area destinata al “Mc Drive” il ristorante che nascerà a piazzale San Fancesco. Il Comune di Teramo, la Costruttori Teramani e la McDonald’s Development Italy LLC, hanno infatti formalizzato il protocollo d’intesa. A costruire la struttura sarà la Costruttori Teramani, che l’affitterà per trent’anni al colosso del Fast food. I posti auto perduti saranno compensati con quelli dei piani inferiri, vista la sottoutilizzazione in cui versa la struttura multipiano. Anzi: il Comune vuole acquisire una riserva di posti auto da destinare direttamente ai residenti. Nasceranno anche. 38 storages (di superficie pari a 17,87 mq ciascuno), oltre ad ulteriori 8 (di superficie pari a mq 38,63 ciascuno), da destinare a deposito merci per privati e operatori commerciali.in quello chge oggi è definito settore n. 13.

Adesso, manca solo l’apposito Piano Economico Finanziario (P.E.F.) che la Costruttori Teramani dovrà presentare e che prevederà anche una possibile revisione della convenzione per la gestione dei parcheggi, che adesso ha una scadenza fissata al 2040.