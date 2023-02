CONTROLLI DEI CARABINIERI SULLA COSTA, ARRESTI E DENUNCE

I Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica, hanno eseguito un capillare controllo del territorio mirante alla prevenzione e repressione dei reati in genere e in particolare di quelli inerenti i reati di tipo predatorio.

Il servizio, che ha visto coinvolte alcune delle Stazioni della Compagnia, il Nucleo Radiomobile e militari in abiti civili, è stato eseguito nel tratto di costa ove ha competenza la Compagnia, interessando principalmente i centri abitati di Martinsicuro, Tortoreto e Alba Adriatica, nonché i centri abitati della val Vibrata: presidiando le principali arterie stradali del territorio; ispezionando gli esercizi pubblici; verificando il rispetto delle prescrizioni imposte dall’A.G. agli arrestati domiciliari e ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza e/o prevenzione; vigilando sulla circolazione stradale e sul rispetto delle norme al codice della strada specialmente per quanto attiene l’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti per chi si mette alla guida di mezzi.

Particolarmente importante e remunerativo in fase preventiva, è stato il servizio di prossimità offerto dai Carabinieri e in particolare dai Comandanti di Stazione, che hanno raggiunto degli anziani che abitano da soli al fine di portare la vicinanza dei Carabinieri e nel contempo metterli in guardia circa malintenzionati che architettano truffe nei loro confronti.

Nel corso del servizio sono state controllati: 65 mezzi, identificati oltre 100 persone, controllati 20 soggetti posti a misure restrittive della libertà personale, ispezionati 5 esercizi pubblici.

Nel corso del servizio dal carattere prettamente preventivo non sono mancati comunque i risultati di tipo repressivo infatti:

I Carabinieri della Stazione di Colonnella, traevano in arresto un cittadino straniero perché a suo carico pendeva un ordine di arresto emesso dalla Corte d’Appello Dell’Aquila nel 2018 dovendo espiare lo stesso la pena detentiva di anni 2 e mesi 6 di reclusione per reati in materia di stupefacenti, lo stesso espletate le formalità di rito è stato condotto in carcere;

I Carabinieri della Stazione di Martinsicuro traevano in arresto un soggetto su ordine del Tribunale di Teramo, l’uomo che già sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G., per reati in materia di stupefacenti, aveva varie volte infranto le prescrizioni e pertanto i Carabinieri con le loro puntuali segnalazioni avevano indotto l’A.G. a inasprire nei suoi confronti la misura disponendo la custodia agli arresti domiciliari.

I Carabinieri della Stazione di Sant’Egidio alla Vibrata, hanno posto agli areresti domiciliari su ordine dell’A.G. dell’Aquila un soggetto per l’espiazione della pena di mesi 2 per guida in stato di ebrezza;

I Carabinieri della Stazione di Tortoreto hanno tratto in arresto un uomo, ponendolo agli arresti domiciliari perché deve espiare la pena di mesi 10 per furto;

I Carabinieri della Stazione di Alba Adriatica, a seguito di complessa e prolungata indagine hanno deferito all’A.G. un soggetto del luogo per furto aggravato. A seguito delle indagini, l’uomo è stato riconosciuto quale presunto autore di due furti. Infatti lo stesso in due occasioni si è introdotto nottetempo in due esercizi di Alba Adriatica: in una prima occasione in un esercizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande, mentre in un’altra occasione in una lavanderia automatica. Lo stesso dopo aver forzato i distributori si era impossessato di denaro contante e di merce posta in vendita.

Nel corso dei controlli sulla circolazione stradale 3 soggetti, alla guida delle proprie autovetture, sono risultati positivi all’assunzione di alcool.

Tale servizio si inquadra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Teramo, questa tipologia di attività continuerà senza sosta interessando anche le altre Compagnie Carabinieri del Provinciale e sarà eseguita al fine di prevenire e reprimere i reati in genere e in particolare quelli inerenti i reati di tipo predatorio.