BALTOUR DISDICE GLI ACCORDI DI SECONDO LIVELLO, I SINDACATI PROTESTANO E SCRIVONO ALLA REGIONE

Alla luce del “Preavviso di disdetta degli accordi di secondo livello addetti al TPL Servizio Urbano di Teramo” con decorrenza 1 Aprile 2023”. che la Baltour ha inviato ai Sindacati, gli stessi Sindacati anche alla luce dell’ “ evidente esito negativo del tentativo di conciliazione esperito nell’incontro tenutosi il 22 febbraio nella sede di Confindustria di Teramo” aprono “la seconda fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione”. Di pari passo, però, Cgil, Cisl, Cisal e Ugl scrivono alla Regione: « Siamo venuti a conoscenza negli incontri avuti con alcune società private concessionarie di autolinee di TPL che l’amministrazione regionale ha inviato bozza di contratto di servizio e di PEF per l’affidamento diretto in proroga fino al 2026 dei servizi da esse esercitati dalle società. Premesso che il settore in questione sta soffrendo, ormai da qualche anno del continuo scadere della qualità del lavoro e della relativa remunerazione, sfociata in diverse disdette del contratto di secondo livello (vedi AMA, La Panoramica, Baltour), a cui si stanno sovrapponendo inasprimenti delle norme del settore, siamo ad evidenziare l’interesse diretto delle scriventi ai contenuti dei contratti che avranno certamente ricadute sui lavoratori del settore. In particolare per quanto riguarda il livello occupazionale con aumenti di produttività che incideranno sugli organici e sul livello retributivo. Le ricadute riguarderanno, inoltre, la qualità del lavoro e la qualità dei servizi offerti all’utenza che potrebbero peggiorare ulteriormente in caso di risorse insufficienti al sostentamento delle società. Riteniamo indispensabile un confronto immediato al fine di individuare percorsi che scongiurino tali ipotesi”