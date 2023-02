VIDEO / UN EX CALCIATORE E UN'OLIMPIONICA ALL'UNITE PER IL CONVEGNO "UN NUOVO UMANESIMO DELLO SPORT", PROMOSSO DALLA DIOCESI. E SABATO ARRIVANO I "GIOCHI BERARDIANI"...

Sergio Brio, ex calciatore e opinionista radiotelevisivo, e Fabrizia D’Ottavio, Olimpionica di Ginnastica ritmica, saranno tra i protagonisti del convegno "Un nuovo Umanesimo dello Sport. Un patto educativo e culturale" in programma venerdì 3 marzo, a partire dalle 9.30, all'UniTe. A moderare l'incontro che vedrà accanto il rettore Dino Mastrocola e il Vescovo, Monsignor Lorenzo Leuzzi, sarà la giornalista di Rai Sport, Simona Rolandi. A promuovere l'organizzazione dell'incontro è stato l'ufficio Sport della Diocesi di Teramo-Atri diretto da Angelo De Marcellis già presidente del CSI Teramo nell'ambito delle iniziative dell'anno Berardiano, in collaborazione con il settore "sportivo" dell'ateneo teramano. "Sposteremo il dibattito su un argom,ento centrale, ossia quello di voler riportare la persona al centro della dinamica sportiva, anche alla luce delle cronache nazionali che sembrano aver dimostrato come lo sport spesso diventi uno strumento per raggiungere altri obiettivi e non per valorizzare a pieno le capacità e lo sviluppo umano". Tra gli interventi, quello di Vito Cozzoli, Presidente e AD di Sport e Salute spa; di Cristina Dalla Villa, Docente dell’Università degli Studi di Teramo; di Daniele Pasquini, Presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport e Consultore del Pontificio Consiglio per la Cultura e di Anna Di Giandomenico, Docente dell’Università degli Studi di Teramo oltre ad essere Consigliere nazionale del Centro Sportivo Italiano.

La due giorni "sportiva" proseguirà nella giornata di sabato 4 marzo quando, a partire dalle 15, la palestra Molinari si trasformerà in una grande "campo" di giochi da sala: dal ping pong al calciobalilla fino alla playstation. Una vera e propria "festa diocesana dei giochi da sala", aperto a tutte le parrocchie

