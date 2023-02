OPEN DAY, L'UNI.TE INVASA DA OLTRE MILLE FUTURE...MATRICOLE

Visite ai laboratori, incontri con i prof, lezioni frontali, simulazione dei talk (le "vecchie" prove d'ingresso per testare il livello di partenza delle matricole): i corridoi del Polo Spaventa dell'Università di Teramo si sono riempiti di oltre mille studenti delle ultime classi degli Istituti Scolastici Superiori di Teramo e Provincia. Appuntamento oggi, su a Colleparco, infatti, con l'Open Day promosso dall'ateneo e che punta a far conoscere la grande offerta formativa e accademica delle facoltà inserite nei cinque Dipartimenti. Parola d'ordine, scoprire le proposte di UniTe ed entrare a far parte di una comunità "dove l’inclusione e la parità sono principi guida di ogni nostra azione", ha dichiarato il professor Corsi, direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione. L'Open Day si conferma un appuntamento importante per l'ateneo per farsi conoscere alle future matricole ma anche e sopratutto forse per gli studenti che, indecisi sul percorso universitario da intraprendere, qui trovano accoglienza e occasione di confronto utile a scegliere la propria strada e la propria carriera.