PREVISIONI PER L'ABRUZZO DEL 1 MARZO, ANCORA PIOGGIA E FREDDO

Carissimi ben ritrovati con l'appuntamento pomeridiano delle previsioni del tempo per la giornata di martedì 1 marzo data di ingresso della primavera meteorologica.

Nelle prossime ore moderato peggioramento delle condizioni del tempo a causa di un profondo sistema depressionario che dalle Isole Baleari si andrà a posizionare a largo dell'Isola di Sardegna.

Ciò apporterà moderate ed a tratti forti precipitazioni che si presenteranno già in serata sulle regioni del medio Adriatico con particolare interessamento dei settori orientali della nostra regione, anche se le precipitazioni non risparmieranno le altre aree regionali dell'Aquilano e della Marsica.

Le piogge e le nevicate sui rilievi, insisteranno per tutta la notte e per buona parte della mattinata di mercoledì con apporti pluviometrici discreti 25/30mm sulle zone del medio Adriatico.

Nevicate moderate sui rilievi abruzzesi sopra i 1000mt di quota.

Da metà giornata tendenza ad attenuazione dei fenomeni anche se saranno possibili locali rovesci sparsi fra pomeriggio e sera.

Le temperature sono previste il lieve aumento rispetto ai valori odierni, la ventilazione risulterà debole o moderata orientale.

Per oggi è tutto vi rimando a domani con le previsioni per giovedì 2 marzo.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO