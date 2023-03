STRONCATO DA UN INFARTO IL FRATELLO DELL'EX SINDACO DI GIULIANOVA, GIANNI MASTROMAURO

Colpito da improvviso malore, muore Gianni Mastromauro, 71 anni, ex allenatore di calcio e uomo di sport, fratello dell'ex sindaco di Giulianova, Francesco. A soccorrerlo la moglie Laura che ha dato l'allarme: sul posto, nell'abitazione di Controguerra dove abitava, è giunta un'ambulanza ma il medico non ha potuto far altro che costatarne il decesso. Gianni è stato stroncato da un arresto cardiaco fulminante.

Il Sindaco Jwan Costantini e l'Amministrazione Comunale partecipano commossi al dolore di Francesco Mastromauro per la perdita del fratello Gianni. A lui e alla sua famiglia le più sentite condoglianze ed un abbraccio affettuoso.

Il Sindaco Jwan Costantini e l' Amministrazione Comunale sono in queste ore profondamente colpiti e rattristati dalla notizia della scomparsa di Gianni Mastromauro, fratello maggiore dell' avvocato Francesco Mastromauro, sindaco per due mandati della Città di Giulianova.

" Con commozione e grande partecipazione - sottolinea il sindaco Costantini - ci stringiamo all' avvocato Mastromauro, alla sua famiglia, agli amici. Desideriamo, in queste ore così difficili, che giungano sentimenti di sincero cordoglio e profondo rimpianto. Che il nostro abbraccio sia oggi tramite efficace della vicinanza e dell' affetto della città intera".

La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Gerardini mentre i funerali si terranno giovedi nella chiesa di San Pietro a Giulianova.