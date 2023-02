"BORSINO" DEI CREDITI FISCALI, FIRMATO L'ACCORDO TRA ANCE E CONFINDUSTRIA

Siglata, come annunciato pochi giorni fa, l'intesa tra Ance Teramo e Confindustria Teramo nel corso dell'incontro di oggi pomeriggio presso il Blu Palace di Mosciano. Platea nutrita di imprenditori e costruttori, fortemente motivati dai rispettivi rappresentanti di categoria, Lorenzo Dattoli per Confindustria ed Ezio Iervelli per Ance, al fine di creare una sorta di "borsino" tra chi potrebbe acquisire i crediti e chi ha necessità di cederli. Obiettivo, non condannare il tessuto edilizio messo in crisi dalle normative legate al Superbonus e ai relativi crediti fiscali. Il "patto" firmato oggi è uno dei primi d'Italia.