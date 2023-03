IL CASO / NEXIVE REPLICA AL CORROSIVO… E IL CORROSIVO CONTROREPLICA

corrosivo, la risposta di nexive e la contro risposta

Email ricevuta in ripsota al corrosivo pubblicato in data 27 febbraio 2023:

“Buona sera direttore, sono Zanotti Virgilio, sono un dipendente della Nexive, le scrivo in merito all articolo apparso sul vostro sito a firma Elso Serpentini, le faccio presente che non sono io l autore dell avviso di cortesia di cui si parla ma di un collega che fa Teramo mentre io faccio la Vibrata. Le assicuro che quando si arriva sul posto noi suoniamo con insistenza perché una volta sul posto abbiamo tutto l interesse a consegnare la raccomandata altrimenti la dobbiamo riportare in ufficio compilarla in tutte le sue parti e mandarla all ufficio postale di competenza. Se non viene ritirata dobbiamo ripassare di nuovo con un altra raccomandata, se non viene di nuovo ritirata va compilata di nuovo e depositata al comune. È mia premura informarla che noi come le poste italiane l avviso non viene emesso a tavolino ma bensì sul posto perché la raccomandata va sparata e se il destinatario non è in casa la stampante emette l avviso di cortesia. Secondo Lei noi arriviamo sul posto stampiamo l avviso di cortesia senza suonare e fare tutto quel lavoro che c'è dietro quando una volta consegnata la raccomandata scarichiamo il tutto dal palmare e il nostro lavoro è finito, tragga Lei le sue considerazioni. Le auguro buon lavoro e una buona serata Virgilio Zanotti.”

La contro risposta è semplice. Io nel giorno e all’ora indicata ero in casa, nessuno ha suonato alla mia porta e non mi sono mai assentato. Ho ritrovato l’avviso di cortesia (sic) il giorno dopo quando ho aperto la cassetta della posta. Al numero indicato non risponde nessuno e anche alle poste hanno avuto difficoltà a reperire la raccomandata. Questo il mio caso personale. Non entro in merito alla asserite consuetudini della nexive, mi limito a segnalare la scheda valutazione sulla nexive riportata sul sito https://it.trustpilot.com/review/www.nexive.it e ad una sommaria esemplificazione dei giudizi degli utenti.

Pacco non consegnato ….ma su “traccia il mio pacco” di Amazon , la mia firma apposta quando non ero neanche presente all’indirizzo di consegna .

Data dell'esperienza: 28 febbraio 2023

... pacco risultato consegnato con firma ma non ho visto neanche l'ombra.

Data dell'esperienza: 23 febbraio 2023

Aspettavo una spedizione da Wallapop e giovedì 23 febbraio mi arriva la notifica che il pacco era stato consegnato. Impossibile a quell’ ora io mi trovavo al lavoro, incomincio ad indagare chiedendo all’ ufficio postale e mi informano che la spedizione era affidata a Nexive, mi reco nella filiale di Perugia e gli chiedo spiegazioni, mi rispondono che la postina non era in sede e che ‘ forse ‘ lo ha lasciato nel pianerottolo condominiale, gli dico che così non va bene perché se così fosse il pacco me lo hanno fregato, loro mi rispondono che non hanno l’ obbligo di firma ed io ribatto che se mi è sparito sarei stato alla polizia postale, arrogantemente il direttore mi risponde che per lui posso andare pure alla: finanza, carabinieri e ai ROS! Ora Wallapop non mi farà il rimborso ed io ho perso i soldi ed il prodotto!

Data dell'esperienza: 23 febbraio 2023

Pacco non consegnato

Pacco in consegna da 6 giorni e continua ad esserlo, ogni volta che mi reco al deposito mi dicono che ce l’ha il corriere che fa il giro e puntualmente non arriva… e questa tarantella continua…. Che devo fare per avere questo benedetto pacco????????

Data dell'esperienza: 14 febbraio 2023

…la spedizione n. F241D20187233 che per i loro sistemi risulta consegnata e firmata da me non è mai arrivata. Vergognosi.

Data dell'esperienza: 10 febbraio 2023

Consegnato ma mai ricevuto

Nel arco di una settimana ben due spedizioni segnate come consegnate ma mai ricevute!

Data dell'esperienza: 10 febbraio 2023

A Borgo San Lorenzo e Vicchio ( provincia Firenze) non consegnano i pacchi , dopo qualche giorno indicano i pacchi come consegnati ma non li consegnano.

Data dell'esperienza: 04 febbraio 2023

Sto aspettando da Ravenna un pacco partito il 27 gennaio e sarebbe dovuto arrivare il 7 febbraio! Dico …. sarebbe … perché in realtà non è mai arrivato. Nexive ha solo trovato il tempo di inviarmi 2 sms ( il 7 e l’8 febbraio) scrivendo che la consegna non è avvenuta per mia assenza! VERGOGNA! Tutta la mia famiglia è a casa perché io e mio marito siamo in smartworking e mio figlio studia!

Data dell'esperienza: 08 febbraio 2023

… DICONO che hanno tentato la consegna il sabato sera ore 19 quando c'è indicato consegna lun-ven ore 8-18 essendo una consegna nella ditta dove lavoro, oppure proprio si dimenticano e ti portano la raccomandata dopo 1 mese abbondante…

Data dell'esperienza: 15 febbraio 2023

State attenti a Nexive

Spedisco un pacco con un iPhone 14 dentro che deve arrivare dalla Calabria in Sicilia, incaricano come corriere nexive,dopo più 4 giorni sto pacco non arriva,dopo quasi una settimana dicono che è in consegna,la consegna non si fa perché dicono che il cliente non è a casa (falsissimo perché dice che è stato in casa tutto il giorno) il giorno dopo viene riprogrammata la consegna e dicono di aver consegnato ma il cliente non ha ricevuto niente a prova che era a casa con tanto di dimostrazione video che non si è fatto vedere nessun corriere nexive o altro.

Data dell'esperienza: 07 febbraio 2023

Prima dichiarano il destinatario assente (balla colossale, perché lavoriamo da casa) poi, a reclamo effettuato, sostengono di aver consegnato la merce quando non è stato consegnato proprio nulla. Mi è arrivato un msg alle 18 con scritto "pacco consegnato alle 20,29"!!! Sì, ritorno al futuro...

Data dell'esperienza: 30 gennaio 2023

…. Il pacco risulta consegnato il 13/01. Mai visto ne il pacco ne tanto meno il “corriere”, se così lo vogliamo definire. Almeno sempre due persone in casa e telecamere che non hanno ripreso alcun corriere. Per chi ha spedito il pacco risulta consegnato, e la stessa cosa viene ribadita da poste interpellata dal mittente. Il tracking però è palesemente incompleto, la consegna risulta effettuata al centro postale non al mio indirizzo (l’ha confermato anche l’operatore del servizio clienti di poste)….

Data dell'esperienza: 13 gennaio 2023

Quelli riportati sopra sono solo pochi tra le centinaia di giudizi negativi.

Elso Simone Serpentini