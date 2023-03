MUORE CONOSCIUTISSIMO DIPENDENTE COMUNALE DELL'ANAGRAFE ED ERP

Inutili i soccorsi per un conosciutissimo dipendente del Comune di Teramo: Emiliano Melchiorre, 43 anni, è morto questa mattina stroncato da un malore. Con ogni probabilità, un arresto cardiocircolatorio. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso una volta arrivati in casa dell'uomo, rispondendo alla richiesta di soccorso della madre. Melchiorre era stato per anni un validissimo impiegato del servizio Anagrafe del Comune di Teramo e da un anno e mezzo circa era impegnato presso l'ufficio Erp del Comune. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha destato profondo dolore e sconcerto nei colleghi del Comune e nell'Amministrazione. Una persona a modo, sempre disponibile e serissimo sul lavoro. Una grave perdita sia professionale sia umana per l'ente.