FRONTALE TRA DUE AUTO A SAN NICOLO': 61ENNE RESTA INCASTRATO TRA LE LAMIERE

Drammatico frontale, intorno alle 9.30 di oggi, a San Nicolò lungo via Galielo Galilei. Lo schianto tra due autovetture è avvenuto all'altezza del bivio per Sant' Atto. Un uomo di 61 anni ha avuto la peggio, riportando un trauma cranico e un trauma al bacino. A seguito dello schianto è rimasto incastrato tra le lamiere e sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco del Comando provinciale per liberarlo e consentire, così, i soccorsi prestati dal 118. L'uomo è stato subito trasferito al Pronto soccorso dell'Ospedale Mazzini con un codice due di rientro. Ferite lievi,invece, per il conducente dell'altra autovetture, un uomo di 40 anni. Sul posto, oltre i vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale.