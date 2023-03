ELEZIONI / "AREABIANCOROSSA" IGNORATA DA D'ALBERTO, DIALOGA CON IL CANDIDATO CARLO ANTONETTI. E SFODERA I SONDAGGI SU OSPEDALE, SICUREZZA, ZTL E UN ASSESSORATO REGIONALE A TERAMO CITTA'

Il gruppo AreaBiancoRossa capitanato da Siriano Cordini tira le somme della consultazione on line cui hanno risposto in 516 e che ha visto i teramani interrogarsi su location nuovo Ospedale, su Sicurezza e servizi, su Ztl e scelte per il territorio. Una risposta era attesa, ossia il "no" del 77% degli intervistati rispetto alla volontà di spostare l'Ospedale da Villa Mosca a Piano d'Accio. "Quello che ci ha enormemente stupito, invece, è nelle risposte date sul fronte Sicurezza, dove il 52,7% dei teramani si è detto molto soddisfatto, e sull'allargamento della ZTL a tutto il centro storico, affatto auspicato da ben il 48,8%" spiega Cordoni. Tra i quesiti del sondaggio, il trasferimento a Teramo della sede dell'Assessorato regionale al Turismo e all'Agricoltura: "Ben il 77,6% dei teramani intervistati ci ha risposto di si, è favorevole..." Così come il 57,1% ritiene possa essere utile alla città di Teramo una "variante nord" che colleghi, in pratica, Palazzetto con Università con Carcere di Castrogno e poi con Casalena e Nuovo Izs. Ottenute le risposte al sondaggio, per AreaBiancoRossa è il momento di fare una sintesi sia su un vero e proprio programma per la città sia su quale eventuale candidatura di bandiera proporre (si deciderà nel fine settimana). Quel che è certo è che quelli di AreaBiancoRossa sono stati finora contattati "soltanto dal Comitato che ha proposto ed ottenuto la candidatura a sindaco di Carlo Antonetti, per quanto ci siano molte cose da valutare come ad esempio quale sia la posizione di Antonetti, ad esempio, sul nuovo Ospedale..." rivela Cordini precisando anche che "forse il Centrosinistra dell'attuale sindaco non si è accorto di noi e il Centrodestra ha ancora, direi, molto da chiarire internamente"

ECCO L'ESITO DEI SONDAGGI ON LINE