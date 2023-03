S'ACCASCIA E MUORE MENTRE CONSEGNA LE MOZZARELLE

Si è accasciato mentre stava consegnando della merce ad un'attività commerciale. E per lui, Elvio Di Benedetto, 61 anni, non c'è stato nulla da fare. L'uomo, dipendente della sezione Distribuzione per l'azienda casearia De Remigis, stava lavorando regolarmente. Era sceso dal mezzo e stava scaricando alcuni prodotti caseari quando, all'improvviso, ha perso i sensi ed è caduto al suolo, senza dare più alcun segno di vita. Inutili i tentativi di soccorrerlo da parte dei presenti, a cominciare proprio da coloro cui Di Benedetto stava consegnando le mozzarelle. Per il 61enne non c'è stato nulla da fare. Si ipotizza che a stroncarlo sia stato un infarto.