RICCITELLI / TALENTO E GIOVINEZZA, PAGANO E CATTAROSSI DOMANI IN CONCERTO

Nuovo appuntamento di Stagione per la Riccitelli con il concerto di Ettore Pagano al violoncello e Monica Cattarossi al pianoforte, domani, giovedì 2 marzo a Teramo, Sala Polifunzionale della Provincia ore 20.30. Astro nascente del violoncello e già solidamente proiettato alla carriera internazionale, Ettore Pagano a soli 20 anni stupisce e incanta. Allievo di Antonio Meneses e David Geringas all’Accademia Chigiana, ha frequentato la Pavia Cello Academy con Enrico Dindo e l’Accademia W. Stauffer di Cremona. Laurea triennale al Conservatorio di S. Cecilia a Roma con il massimo dei voti, lode e menzione. Primo premio assoluto in oltre 40 concorsi nazionali e internazionali, nel 2017 ha ottenuto dalla New York International Artist Association una borsa di studio e un concerto premio alla prestigiosa Carnegie Hall; nel 2019 ha vinto il Primo premio al Concorso "Giovani musicisti” promosso dalla Filarmonica della Scala; nel 2020 Primo premio al Concorso “J. Brahms” di Portschach; è stato il più giovane dei finalisti del Concorso “Janigro” di Zagabria; ha vinto il “A. Kull Cello Competition” di Graz. Primo premio al prestigioso Khachaturian Cello Competition nel 2022. E’ stato già invitato a suonare in recital a Parigi, in Germania, Austria, Stati Uniti; come solista con la Croatian Radiotelevision Symphony Orchestra, la Graz Philharmonic, la lituana Klaipeda Chamber Orchestra, la Young Musicians European Orchestra, l’Armenian State Symphony Orchestra.

Monica Cattarossi, pianista trevigiana, affermata camerista e docente, ha suonato in festival internazionali e tenuto concerti con artisti come Enrico Dindo, Rocco Filippini, Antonio Meneses. Titolare della cattedra di accompagnamento pianistico al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano e di Musica da camera al Conservatorio di Milano, ha tenuto masterclass per la Sapporo Music University, la Seoul Chamber Orchestra, l’Accademia di Musica di Danzica. Ha collaborato con il Mozarteum di Salisburgo, le Accademie di perfezionamento di Biella e Pinerolo e attualmente con l’Accademia Chigiana di Siena, lo Stauffer Center for Strings e la Pavia Cello Academy. Fa parte del Keyboard Ensemble dell’Accademia Chigiana. È laureata in Musicologia all’Università di Cremona.

In programma, Tema e Variazioni su una corda sola sul “Mosè” di Rossini di Paganini, Une larme, tema e variazioni dai Péchés de Vieillesse di Gioacchino Rossini, la Sonata in la maggiore di C. Franck e la Sonata di Claude Debussy

Biglietti disponibili online su CiaoTickets e negli uffici della Riccitelli, aperti tutte le mattine, sabato e festivi esclusi.

Info e dettagli su www.primoriccitelli.it, pagina Facebook e Instagram della Riccitelli.