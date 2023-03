PREVISIONI PER L' ABRUZZO DI GIOVEDÌ 2 MARZO: ALTRA GIORNATA VARIABILE E CON DEBOLE INSTABILITÀ



Il vortice depressione posizionato a largo della Sardegna continuerà ad influenzare seppur in maniera meno accentuata una generale instabilità atmosferica su tutte le regioni centro meridionali del paese, i cieli risulteranno spesso variabili, seguiti da nuvolositá più irregolare e compatta con rovesci al seguito in special modo durante le ore centrali del giorno.

Sulla nostra regione ed in generale su tutto il medio Adriatico la giornata sarà caratterizzata da nuvolosità irregolare, con occasione per deboli rovesci nel primo pomeriggio ed in serata.

La quota neve si assesterà sui rilievi intorno ai 900/1000 metri di quota.

Le temperature si attesteranno indicativamente sui valori odierni, i termometri della notte saranno compresi fra i -3/5°C, mentre i valori massimi si attesteranno fra i 2/10°C, la ventilazione risulterà debole variabile.

Per oggi è tutto vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO