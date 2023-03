8 MARZO / A TERAMO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "VENTUNO, LE DONNE CHE FECERO LA COSTITUZIONE"

Un uomo e una donna, insieme, per parlare di valori e lo fanno a quattro mani nel libro dal titolo che sa di futuro, guardando al passato: “Ventuno. Le donne che fecero la Costituzione” (ed. Paoline). Verrà presentato a Teramo il volume di Romano Cappelletto, responsabile dell’Ufficio stampa Paoline, e di Angela Iantosca, giornalista e scrittrice, dedicato proprio “alle donne e agli uomini di domani”. Un libro che parla di futuro affondando solide radici nelle voci e nei volti delle donne “madri” della Costituzione italiana, a 75 anni dalla sua entrata in vigore. Solo 21 su 556 deputati, il 3,8% dell'Assemblea costituente, erano donne, di cui 13 laureate. E tra loro, 5 entrarono a far parte della “Commissione dei 75” incaricata di scrivere la Costituzione. Furono capaci e tenaci, potenti ed incisive, sufficienti a fare la differenza per i diritti delle donne, nel cammino della parità di genere e di un’uguaglianza “di fatto”, in un’epoca di mortificazioni e sconfitte civili, politiche, personali. Le 21 donne della Costituzioni ebbero uno sguardo visionario e misero in campo, come in tante continuano a fare oggi, tutte le energie nella ricostruzione democratica del nostro Paese.

La presentazione del libro ci sarà il prossimo 8 marzo, alle ore 17.30, presso la corte interna della Biblioteca regionale “M.Delfico” a Teramo alla presenza dell'autrice Iantosca. Dialogheranno con lei l'avvocato Manola Di Pasquale, la docente universitaria Rosita Del Coco e la giornalista Daniela Senepa. L'iniziativa è promossa dal Consiglio regionale, dal Premio Nazionale Paolo Borsellino, dalla Provincia di Teramo. Previste letture a cura degli allievi di Spazio Tre.